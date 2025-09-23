Puebla vs Pachuca - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

La jornada doble del torneo Apertura 2025 de la Liga MX abre con el duelo entre Puebla y Pachuca en el estadio Cuauhtémoc, en un duelo donde ambos equipos necesitan ganar.

Por un lado, la Franja se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con 4 unidades, producto de 1 victoria, 1 empate y 7 derrotas. Los Tuzos, ocupan el octavo lugar con 13 puntos gracias a 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

Esta noche, el Puebla buscará cortar una racha de tres partidos consecutivos con derrota.

El Pachuca, en medio de las críticas y rumores de salida de Jaime Lozano como director técnico, tiene cinco partidos al hilo sin conocer la victoria.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

