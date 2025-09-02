Presentan el Gaby López Open 2025; el torneo que busca impulsar el golf juvenil en Latinoamérica

En el Club de Golf México, donde Gaby López dio sus primeros pasos en el golf antes de conquistar el mundo, se presentó el Gaby López Open, torneo que forma parte del Junior Nations Golf League (JUNGLE) y AJGA IPS (American Junior Golf Association International Pathway Series).

La tres veces golfista olímpica y múltiple campeona en la LPGA, encabeza junto a Pepe López, su hermano y director general del torneo, el torneo que busca revolucionar el golf juvenil en Latinoamérica con un field de 113 jugadores (83 hombres y 30 mujeres) que podrán mostrar su talento ante reclutadores de las mejores universidades de Estados Unidos.

“Yo veo las caras de las niñas y me emociono porque yo fui una niña así. Cuando soñé ser una jugadora de la LPGA, también soñé en regresar un poco a las niñas y a los niños”, declaró López en conferencia de prensa.

Lee también Tinieblas Jr allana el camino para la tercera generación del personaje; alista su debut en CDMX

Bajo la idea de trabajar, conectar y compartir, la golfista mexicana se unió a JUNGLE, una plataforma digital que destaca por tener perfiles de los jóvenes con sus estadísticas clave, logros y videos.

El fin, es tener mayor visibilidad ante programas de golf colegial en Estados Unidos.

“Estamos para decirles a los niños que, si yo pude, ellos pueden, que podemos inspirarlos y que con mucho trabajo y disciplina pueden lograr que quieran”, agregó Gaby, quien empezó a jugar al golf a sus 5 años y supo ser campeona del mundo juvenil a sus 16.

Inspirada por Lorena Ochoa, la actual número 56 del mundo busca causar el mismo impacto que ella sintió de pequeña al conocer a su ídolo.

Lee también ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre?