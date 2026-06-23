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Nunca se debe dudar de las leyendas, porque tarde o temprano, aparecen. Luego de las inquietudes que dejó el empate ante República Democrática del Congo en su debut, Portugal respondió como lo hacen las selecciones que aspiran a pelear por cosas importantes.
Con una actuación contundente, el conjunto lusitano derrotó 5-0 a Uzbekistán y dio un paso importante rumbo a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Desde los primeros minutos se notó una versión distinta del equipo dirigido por Roberto Martínez. Portugal salió decidido a imponer condiciones, y en apenas seis minutos, ocurrió lo inevitable.
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Cristiano Ronaldo se desmarcó dentro del área tras un centro de Joao Cancelo, remató, el balón tocó la red, y el festejo de CR7 fue como el de alguien que se quitó un peso de encima. Tardó, pero por fin se hizo presente en Norteamérica.
Sin embargo, eso sólo era el comienzo. Luego de un buen gol de Nuno Mendes de tiro libre al 17', volvió a aparecer la leyenda lusitana. Esta vez, en un contrataque al 39' tras pase de Bruno Fernandes, Ronaldo definió cruzado, por abajo, pegado al poste izquierdo de la portería rival.
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Con esto, se convertía en: el jugador más longevo en anotar un doblete en Copas del Mundo, y en el único futbolista en anotar en seis ediciones distintas del torneo.
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Luego de toda la euforia que causó 'El Bicho', el segundo tiempo fue más de trámite para los suyos. El resultado ya era cómodo, y aún así, un autogol de Nematov (60') y un tanto más de Rafa Leao con un tiro al ángulo en los suspiros finales del cotejo, fueron los últimos clavos en el ataúd de Uzbekistán.
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Con esto, Portugal se coloca como líder momentáneo del Grupo K, a espera de lo que haga Colombia (que ya tiene tres puntos) ante el Congo en el estadio Guadalajara.
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