Pep Guardiola se despidió este domingo del Manchester City entre lágrimas, ovaciones y homenajes en el Etihad Stadium, donde el técnico español bromeó al preguntar a los aficionados el motivo por el cual le quieren tanto.

"¿Por qué me queréis tanto, qué he hecho yo?", comenzó Guardiola, visiblemente emocionado, antes de agradecer el cariño recibido durante su década al frente del equipo.

"Ha sido un honor ser diez años el entrenador, qué emociones tan increíbles", añadió el técnico en el homenaje que le hicieron en el campo tras el encuentro ante el Aston Villa que terminó en derrota de su equipo.

El de Sampedor, que tendrá una estatua en los aledaños del estadio, se despide de la que ha sido su casa durante los últimos diez años, en los que ha conseguido veinte títulos, entre los que sobresalen seis Premier League y una Liga de Campeones, la única en la historia del club.

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Pep Guardiola se despidió del Manchester City - Foto: AFP

"Mi padre con 95 años está aquí y ojalá mi madre nos vea desde arriba. Os voy a seguir mirando desde lejos, quizás desde la grada. Ha sido muy divertido", expresó Guardiola, que tendrá una grada con su nombre en el estadio.

Antes del partido, los aficionados desplegaron un tifo en el que se podía leer: "10 años con Pep", "Cambió el juego", "Hizo historia" y "City forerver (por siempre).

El acto incluyó, asimismo, homenajes a Bernardo Silva y John Stones, que también anunciaron su marcha de la entidad.

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