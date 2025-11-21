Pato O'Ward correrá en el Gran Premio de Abu Dhabi; tomará el lugar de Piastri

Patricio O'Ward terminará la temporada 2025 de la Fórmula 1 corriendo abordo del McLaren de Oscar Piastri, ya que tomará su lugar en la práctica libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi programado para el mes de diciembre.

El piloto regiomontano estará presente en el último fin de semana de la campaña de la categoría reina, siendo su segunda aparición en el serial en este año, luego de haber tenido participación en la misma instancia, pero en el Gran Premio de México, donde sufrió una gastroenteritis que le impidió hacer su mejor esfuerzo.

En una entrevista con ESPN durante el GP de Las Vegas, el mexicano confirmó su asistencia en la fecha antes mencionada. "No voy a Qatar, sí voy a Abu Dhabi, y me subo en Abu Dhabi. (Será) la FP1 y el test el martes, que disfruto muchísimo, el año pasado hice casi como 600 kilómetros".

O'Ward se ha desempeñado como piloto reserva del Team Papaya durante estos últimos años, y ya había tomado la decisión de no seguir con ese rol por el desgaste de viajar a los grandes premios y su temporada en IndyCar, pero parece que su perspectiva ha cambiado tras lo vivido en este semestre.

"Este año han sido muy buenos conmigo y no me han hecho ir a todas (las carreras de F1), porque saben lo pesada que es una temporada de IndyCar. Es de lo mejor cuando te subes al coche, pero el año pasado habían sido 73 días de viaje, después de la IndyCar y me subí al carro tres días y 70 días de, más bien, estar entreteniendo. Al final del día duele un poco ver; es como sólo estar viendo, es como yo ir a una carrera de IndyCar nada más a ver", confesó el regiomontano.