Los Ángeles.— Desde antes de tomar el timón de la Selección Mexicana, Jaime Lozano aseguraba que una de las soluciones a tantos males del futbol mexicano era tener más jugadores en el futbol europeo.

Y aunque esto es, sin duda, una manera de potenciar al futbolista, Miguel Herrera, técnico mexicano, niega que eso sea garantía de éxito en el equipo nacional: “La Selección de [Ricardo] La Volpe tenía un solo seleccionado europeo [Rafael Márquez]. En mi selección había pocos, yo creo que la forma de trabajo, de hacer las cosas, es que cada uno de los muchachos ponga su granito de arena, determinación, entrega en conjunto. Tener jugadores en Europa no te garantiza que el equipo se vea bien o no”, declaró el llamado Piojo en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

De la actual convocatoria para la Copa América 2024, sólo seis, ya sin contar a Edson Álvarez, juegan en el viejo continente: Johan Vásquez, César Montes, Luis Chávez, Santiago Giménez, Jorge Sánchez y Orbelín Pineda.

El deseo de Jaime Lozano aún puede tardar y según Herrera, debe trabajar con lo que tiene por ahora. No hay más. “Pero no podemos esperar, ahora no están y hay que competir con lo que tienes. El equipo debe trabajar para que se hagan las cosas que quieres”, aseveró el exestratega de la Selección Mexicana.

Desde su punto de vista, el futbolista mexicano sabe competir, esté o no en Europa; sin embargo, reconoce que el costo elevado de este impide que haya más elementos tricolores en ligas importantes del mundo: “Lo que falta es que el jugador pueda salir de México en un precio accesible para los clubes europeos. En nuestro mercado tal vez hay equipos que lo pagan, en el internacional no. Tenemos muy pocos jugando en Europa, pocos que sean titulares indiscutibles en sus respectivos equipos y bueno, eso es lo que ha deteriorado esa parte, pero repito, el mexicano siempre ha sabido competir estando en su línea, o no, a un buen nivel”, concluyó el dos veces campeón de Liga MX con el América.