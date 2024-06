Miguel Herrera asegura que la Selección Mexicana vive un proceso fallido

Una vez consumado el fracaso en el Mundial Qatar 2022, el proyecto del futbol mexicano rumbo a la Copa del Mundo 2026 comenzó de cero; sin embargo, los avances son mínimos.

Según Miguel Herrera, extécnico de la Selección Mexicana, el proceso rumbo al siguiente Mundial era el ideal al no tener que disputar eliminatorias, pero da la impresión de que todo se ha complicado y ahora los fracasos se siguen coleccionando.

“Era un cuatrienio extraordinario, porque no había clasificación al Mundial y el técnico que llegara tenía tiempo para trabajar y hacer una Selección que compitiera a buen nivel en el Mundial, pero hemos desperdiciado ya dos años, y ahora no sabemos si va a continuar [Jaime Lozano]”, declaró el Piojo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Herrera ve a una Selección Nacional golpeada, luego de una Copa del Mundo en la que no se superó la fase de grupos, pero solicita apoyar al Jimmy Lozano en el banquillo del Tricolor. Otro cambio podría ser contraproducente.

“Claro que ha venido a menos después de un Mundial en el que no se hicieron bien las cosas. Esta Selección ha sido golpeada. Se tomó mucho tiempo para saber quién es el técnico. Se buscaron muchos entrenadores, llegó uno [Diego Cocca] y no convenció. Hoy, está un joven al que le dieron la oportunidad. Mucha gente dice que no la merece... Ya está y hay que apoyarlo”, aseveró.

Hoy, la Selección Mexicana está al borde la eliminación en Copa América. El domingo se juega el boleto a cuartos de final, frente a Ecuador, y Herrera sabe que esto podría mover cosas en el proceso de Lozano, por el golpe que significaría ser eliminado tan pronto en el certamen continental.

“No sabemos si llegue al Mundial. Ahorita dicen que sí, pero no ha terminado la Copa América”, concluyó el extécnico de las Águilas.