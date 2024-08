Paola Morán tras avanzar a semifinales de los 400 metros: "Hay puntos que mejorar y correr más rápido"

Paola Morán se instaló en las semifinales de la prueba de 400 metros femenil, con un tiempo de 51.04 segundos, marca con la que no se confía de cara a la siguiente ronda.

"Se dio el primer paso, definitivamente sé dónde tengo que mejorar, sé que se va a correr muy rápido, entonces vamos a buscar estar ahí pegada", declaró la tapatía.

Morán reconoció que la carrera la empezó con poca intensidad y al ver el desempeño de sus rivales tuvo que apretar en los últimos metros.

"Iba por fuera, no me di cuenta que salieron tan rápido y ahí fue cuando tuve que cerrar (con todo) me sentía bien entonces busqué el cierre para quedar en las primeras tres", explicó.

París 2024 es la segunda experiencia olímpica para Paola Morán y afirma que sí la vivió de manera distinta tomando en cuenta que bajó su tiempo de 51.06 en Tokio 2020 a 51.04.

"Venía con esa mentalidad de que se está corriendo muy rápido y había que hacerlo diferente a Tokio, incluso porque ya sólo clasificaban las tres primeras", expresó.