La fiebre por el Mundial 2026 ya empieza a sentirse. La empresa Panini presentó Adrenalyn XL, una colección especial de tarjetas coleccionables rumbo a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. A tres meses de que ruede el balón, los aficionados ya tienen un nuevo motivo para empezar la cuenta regresiva.

Coleccionar recuerdos del futbol forma parte de la cultura de millones de aficionados. Panini ha construido esa tradición durante décadas. Cada colección guarda historias que pasan de generación en generación. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la empresa busca revivir esa emoción entre los fanáticos.

La presentación de estas tarjetas estuvo encabezada por Marina Benavides, directora general de Panini México. También participaron el exjugador del América, Zague, el influencer deportivo Bastian Delfín y el periodista Alex de la Rosa. Entre anécdotas y recuerdos, el evento mostró la nostalgia que despierta cada ciclo mundialista.

La colección saldrá a la venta el viernes 13 de marzo. Los sobres podrán comprarse en puestos de revistas, centros autorizados y en la página oficial de Panini. Cada sobre cuesta 39 pesos y contiene ocho tarjetas. Con 630 cartas en total, el cálculo aproximado para completar la colección sería de 3,081 pesos, siempre que no salgan repetidas.

Sobre el esperado álbum del Mundial 2026, aún no existe una fecha oficial de lanzamiento. Panini espera a que termine el repechaje internacional para conocer a todas las selecciones clasificadas. Una vez definido el listado completo de participantes, la empresa presentará la colección tradicional.

Marina Benavides destacó la importancia de este lanzamiento y el vínculo que tiene con los aficionados al futbol. “Siempre es referente en tema de futbol, muy querida, amada, lo damos con mucho cuidado. Muy orgullosa de presentar esta colección”.

La directiva resaltó el valor sentimental de estas colecciones entre las familias. “Yo no me canso de decir que son transgeneracionales. Es la magia, la sorpresa, la ilusión que tomas. Vislumbro la emoción de que te salga un jugador y digas ‘aquí está’, lo vivo y gozo, es más que solo colección”.

El sueño de aparecer en una estampa mundialista

Por su parte, Zague compartió lo que representa Panini en su historia personal. “Es un gran orgullo, estamos en Qatar y Rusia. Gran alegría, gran felicidad es recordar y recordar es vivir, cada vez que se acerca y expectativas es como regresar a mi infancia, a pesar de los años, sigo viviendo y gozando cada momento cuando se acerca un mundial por el álbum Panini”.

El exjugador del América, también recordó el sueño que muchos niños tienen cuando coleccionan estampas mundialistas. Confesó que desde pequeño imaginaba aparecer en una o aparecer en la portada. “Imagínate, eres niño, tienes 5 años, tienes 6 años, sueñas no solamente con salir en una estampita, como veía mi padre en sus estampitas. En ese afán de emular a mi padre, de querer vivir esa misma experiencia, dije algún día saldré en una estampita”.