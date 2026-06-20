Universal Deportes | 20-06-26 | 13:18 | Actualizada | 20-06-26 | 13:18 |

La selección de Países Bajos goleó este sábado por 5-1 a la de Suecia, en un encuentro por la segunda jornada del grupo F del Mundial en el que los neerlandeses Brian Brobbey y Cody Gakpo fueron protagonistas con sendos dobletes.

Brobbey, delantero del Sunderland inglés, anotó en los minutos 5 y 17, mientras que Gakpo, del Liverpool, lo hizo en el 47 y el 54.

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Suecia descontó en el 59 por intermedio de Anthony Elanga.

El quinto de los neerlandeses fue de Crysencio Summerville en el 89.

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