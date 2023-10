Pagamos caro cualquier error que cometamos: Joaquín Moreno, DT de Cruz Azul

Los errores cuestan caro y Cruz Azul lo vivió ante Pumas en la jornada 12 del Apertura 2023. Tras la goleada de 1-4, Joaquín Moreno aceptó que esos detalles defensivos les perjudicaron el planteamiento de la semana.

"Futbolísticamente en el primer tiempo habíamos estado bien, a partir del segundo gol que nos meten el equipo perdió un poquito de confianza, aprovecharon bien y creo que mostramos un poco esa inconsistencia, sabemos que no teníamos margen de error y lo pagamos caro cualquier error que cometamos”.

Para el timonel azul, una equivocación, un titubeo y la falta de confianza, les ocasionó que cayeran los goles en cascada: "El juego se iba a decidir por una individualidad. Habíamos mantenido esa regularidad, hoy un balón perdido en medio campo y una buena individualidad de (César) Huerta hace el 2-1. El primer tiempo había sido bastante bueno, después del 2-1 y cometemos errores y lo pagas caro”.

"Teníamos controlado el juego con el 1-1, incluso pudimos haber metido el segundo gol, pero si no concretamos y cometemos errores esto es lo más probable y ante un rival como Pumas se paga caro”, señaló en conferencia de prensa.

Joaquín Moreno reconoce que se trabajará a marchas forzadas para evitar que estos errores vuelvan a suceder ante Tigres: “Primero estamos tratando de estabilizar esto y en un futuro se verá, también hay un proyecto que viene a futuro y lo que queremos es estabilizar este torneo y tenemos que trabajar para el siguiente juego que es contra Tigres”.

Y añadió: “Seguimos en eso, sabemos que son partidos de Liguilla y que un error, un mal despeje y bueno en esta semana se hablará en que momento detectar esa parte de la inconsistencia, tenemos que mantener el nivel y lo analizaremos también”.

Por otro lado, el director técnico espera que el arbitraje sea más parejo para todos y que no los perjudique tanto: “Sin lugar a dudas uno omite comentarios sobre el arbitraje. Sí creo que tendrán que analizar. En el partido con Querétaro me parece que hay una falta en contra en el segundo gol que recibimos y seguro que ellos tendrán que analizar y mejorar. Ojalá que no nos perjudique tanto como cualquier equipo que vamos viendo que el arbitraje influya lo menos posible y que el resultado se vea que realmente lo ganaste. Bueno, cada parte ellos tendrán que analizar. No he visto la jugada, pero confías en que ellos la revisan, y toman la mejor decisión”.

Mohamed enaltece al ‘Chino’ Huerta: “Está en gran momento psicológico”

Para el estratega de los Pumas, Antonio Mohamed, César Huerta vive su mejor momento futbolístico gracias a la mentalidad que ha trabajo en los últimos meses. Para prueba de ello, acertar en el segundo penalti que pateó.

“En lo mental está mejor que en lo futbolístico, tiene muy claro lo que quiere tanto en su cuidado personal como en los entrenamientos, lo que hace en la cancha, errar un penal y volver a patear teniendo opciones entre los compañeros muestra la personalidad y el momento psicológico, esperemos que siga creciendo, que mantenga esta humildad sabemos que es un jugador fundamental y eso no es poca cosa”, enfatizó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el argentino aseguró que que ganarle a Cruz Azul como visitante, es un gran mérito por su calidad y por hacerlo en el Estadio Azteca.

“Siempre ganar de visitante y a un equipo como Cruz Azul es importantísimo, lo que nosotros pensamos es disfrutar esta semana y después ya ponernos el overol y seguir pensando partido a partido. Hoy se disfruta porque tenemos que seguir, el objetivo es muy claro. Ya mejoramos lo de la campaña pasada, pero tenemos que seguir con este paso”.

y agregó: “Yo creo que en el primer tiempo ellos jugaron mejor que nosotros, nosotros hicimos un ajuste y tuvimos contundencia cosa que no hemos tenido en otros partidos, nosotros tuvimos tres goles y algunas llegadas así que justificamos el triunfo”.

Mohamed enfatizó que el conjunto de los Pumas está en constante formación, por lo que errores siempre habrá, pero con el trabajo del día a día, obtendrán mejores resultados.

“Vuelvo a repetir lo que digo siempre, este es un equipo que está en formación, y estando en formación queremos sacar resultados. Hay cosas por corregir, estamos a mitad de torneo y las cuentas las hacemos al final. Hoy el equipo hace un gran segundo tiempo, mereció el triunfo, pero no nos podemos relajar”.

Finalmente, el ‘Truco’ evitó caer en polémica arbitral: “Es lo mismo, es lo mismo, es la percepción que la gente quiera tomar. Esto se cae igual, entonces un día se cae de un lado y luego de otro, se cae igual. Nunca me lo preguntaron, no estaba molesto, estaba frustrado. Tengo la misma percepción, no voy a crear ámpulas, ya me multaron bastante y es un tema cerrado”.