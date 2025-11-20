ONEFA: Horario y canales para ver EN VIVO las semifinales de la Liga Mayor 2025 este viernes 21 de noviembre

Monterrey, Nuevo León será sede de las dos semifinales Liga Mayor en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), en su temporada 2025. Los duelos se disputarán de manera casi simultánea este viernes 21 de noviembre en la capital neoleonesa.

Los tricampeones Borregos de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITES) recibirán al ITESM campus Puebla en la primera de las dos semifinales. El duelo arrancará en el Estadio Banorte a las 19:00 horas (centro de México).

Lee también Televisa presume casi 24 millones de espectadores durante los dos partidos de la Selección Mexicana de noviembre

Media hora tarde, en el Estadio Gaspar Mass, iniciará el enfrentamiento entre los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y los Borregos de ITESM campus Ciudad de México. El conjunto felino buscará su cuarta final consecutiva en Liga Mayor (0-3).

Ambas semifinales tienen tintes de revancha, pues los duelos ya se disputaron durante la temporada regular. Los Borregos del Tec de Monterrey vencieron 27-26 a los Borregos del Tec Puebla. Los Auténticos Tigres hicieron lo propio con el Tec Ciudad de México por marcador de 36-19. Las series se repiten ahora en las mismas sedes para definir a los finalistas.

Lee también Italia mantiene la esperanza de clasificar al Mundial de 2026; se jugará la vida ante Irlanda del Norte

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO las semifinales de la Liga Mayor 2025 de la ONEFA?

Los encuentros serán transmitidos en televisión pública, señal de paga y de manera gratuita en YouTube.

Borregos Tec Puebla va Borregos del Tec de Monterrey

Fecha: Viernes 21 de noviembre

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: Sky Sports y Claro Sports

Borregos Tec Ciudad de México vs Fecha: Viernes 21 de noviembre