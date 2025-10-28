Nuevo León se presenta ante el mundo para la Copa del Mundo de 2026: "El Mundial más Norteño"

Con orgullo y gran pasión por el futbol, Nuevo León se alista para recibir a millones de aficionados en el marco de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Bajo el lema "El Mundial más Norteño", el estado busca posicionarse durante el torneo como un epicentro vibrante del deporte, la cultura y la hospitalidad mexicana.

En una presentación acompañada por música de acordeón y encabezada por Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, una de las tres sedes mexicanas para el histórico torneo se declaró lista para ser una plaza inolvidable.

"De Nuevo León a Nueva York, de Ciudad de México a Los Ángeles y de Guadalajara a Toronto, estamos listos para ofrecer una sede única, una que puede ofrecerles El Mundial más Norteño", mencionó García.

Las palabras del mandatario fueron acompañadas por Mariana Rodríguez, quien recalcó que la gran fiesta que se tiene planeada durante los juegos es para que la disfruten los habitantes locales, quienes, con su gran corazón, harán sentir en casa a los turistas.

"Un Mundial norteño es de las y los norteños. Ser norteño significa bailar al ritmo de una buena cumbia, música grupera. Monterrey es una tierra de gente trabajadora, que recibirá al mundo de la mejor manera. Los queremos invitar a que vivan la experiencia".

Con la ilusión de ver grandes estrellas en la ciudad, Samuel García reiteró que la Copa del Mundo será un evento para disfrutar, contando los días para conocer a las selecciones que jugarán en su tierra.

"Estamos deseosos del sorteo para saber qué equipos vienen. Les puedo garantizar que seremos la sede más norteña de todo el Mundial. Después de ver que nuestra selección pase al quinto, sexto o más... se darán cuenta de que valió la pena".

