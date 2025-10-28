Liga MX: ¿Cuántos futbolistas mexicanos han sido campeones de goleo en torneos cortos?

La gran esperanza de los aficionados de las Chivas está en el delantero Armando González, quien lleva 10 goles tras 15 jornadas en el Apertura 2025 de la Liga MX y además de ser uno de los responsables de tener al Rebaño en zona de clasificación directa, está en la lucha por ser el campeón de goleo del torneo, lo que lo dejaría en la lista exclusiva de futbolistas mexicanos en lograrlo.

Con dos partidos aún por disputarse, la 'Hormiga' compite con Paulinho del Toluca y João Pedro del Atlético San Luis por el mote de máximo artillero. Para superarlos, deberá anotar contra Pachuca y Monterrey en las últimas dos jornadas.

Lee también César 'Chino' Huerta anotó en la victoria del Anderlecht en la Copa de Bélgica; así fue el gol del mexicano

En la historia de los torneos cortos, es decir, desde el torneo Invierno 96’, solamente 12 veces de 57 posibles hubo un futbolista mexicano consagrado como campeón de goleo.

A continuación, te presentamos la lista completa.

FUTBOLISTAS MEXICANOS CAMPEONES DE GOLEO EN LA LIGA MX EN TORNEOS CORTOS

Luis García: en el torneo Invierno 1997, el actual comentarista de TV Azteca anotó 12 goles como jugador del Atlante.

Cuauhtémoc Blanco: tan solo un año más tarde, el ídolo del América conquistó el Invierno 1998 con 16 goles.

Jesús Olalde: en el Invierno 1999, anotó 15 goles con Pumas.

Everaldo Begines: lideró el Verano 2000 con 14 anotaciones como jugador del León; sin embargo, compartió el título con los extranjeros Sebastián Abreu y Agustín Delgado.

Jared Borgetti: en el Invierno 2000, anotó 17 veces y repitió campeonato en el Verano 2001 con 13 tantos, ambos con la camiseta del Santos Laguna.

Omar Bravo: el máximo goleador de Chivas, lideró el Clausura 2007 con 11 anotaciones.

Javier ‘Chicharito’ Hernández: fue campeón de goleo del Bicentenario 2010 con 10 goles

Ángel Reyna: con la camiseta del América, convirtió 13 tantos en el Clausura 2013.

Alan Pulido: el actual delantero de Chivas, ganó el campeonato de goleo en el Apertura 2019, semestre en el que registró 12 tantos.

Henry Martín: en el Clausura 2023, convirtió 14 goles.

Uriel Antuna: el último mexicano campeón de goleo fue con la camiseta del Cruz Azul en el Clausura 2024, donde convirtió ocho tantos.

Lee también Chaco Giménez explota contra Antonio Mohamed y lo culpa por la lesión de Alexis Vega