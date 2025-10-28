César 'Chino' Huerta anotó en la victoria del Anderlecht en la Copa de Bélgica; así fue el gol del mexicano

Este martes el mexicano César 'Chino' Huerta fue determinante en la victoria del Anderlecht contra el KVK Ninove por los 32avos de final de la Copa de Bélgica, tras aportar asistencia y anotar el segundo y gol definitivo del partido.

Los del Anderlecht empezaron ganando gracias al gol de Adriano Bertaccini, asistido por el extremo mexicano, y antes de que termine el primer tiempo, el seleccionado nacional convirtió el 2-0.

Su compañero, Nathan Saliba, llevó a cabo una gran jugada individual quitándose a varios rivales de encima, para abrir el espacio y habilitar a Huerta, que entró al área por el costado izquierdo y quedó de frente a la portería.

Con esta anotación, Huerta llegó a dos goles con el Anderlecht esta temporada, buscando sumar más goles y asistencias para no dejarle dudas a Javier Aguirre de que merece un lugar en la convocatoria para el Mundial 2026.

ASÍ FUE EL GOL DE CÉSAR HUERTA CON EL ANDERLECHT