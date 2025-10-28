Chaco Giménez explota contra Antonio Mohamed y lo culpa por la lesión de Alexis Vega

Más Información

Una de las malas noticias que dejó la fecha más reciente de la Liga MX fue la lesión de Alexis Vega, atacante escarlata que, en pleno partido ante Pachuca, sufrió una grave lesión.

El delantero, quien fue vital para que los Diablos levantaran el campeonato en el torneo pasado, pidió de inmediato la atención de los médicos, saliendo del campo entre lágrimas por la incertidumbre.

Luego de días de preocupación, fue el mismo equipo quien informó que el jugador de la Selección estará fuera por un buen tiempo, perdiendo la oportunidad de jugar con el Tricolor y regresando hasta la liguilla del futbol mexicano.

Ante esta situación, los comentarios de preocupación no se hicieron esperar en redes sociales, plataformas en las que resonaron con fuerza las palabras de Chaco Giménez, exjugador de Cruz Azul y analista de Fox Sports, quien se lanzó contra Antonio Mohamed por la lesión de su estrella.

“Me voy a meter en un terreno que no me corresponde. Me sorprende mucho la lesión de Alexis Vega. Si sabes que vas a jugar en Tijuana, en cancha sintética, y él ya viene con un dolor en la rodilla, no lo pongas a jugar. Perdón que me meta contigo, Turco, porque tengo una gran admiración hacia ti y por algo lo hiciste, pero la realidad es que es responsabilidad del cuerpo técnico y del jugador”, mencionó.

Giménez continuó su comentario y detalló que, por el gran momento del equipo escarlata, el descanso para Vega hubiera sido una posibilidad.

“Ya tienes un colchón de puntos, ¿qué iba a cambiar el partido ante Pachuca? No sé, porque obviamente el futbolista quiere estar en el campo de juego, pero yo, analizando hoy, digo: ‘¿por qué lo arriesgaste de esa manera?’”.

