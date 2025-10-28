Andrés Guardado comienza su etapa como entrenador en el Betis de España

Luego de anunciar oficialmente su retiro como jugador profesional, Andrés Guardado ya ha puesto en marcha su siguiente reto en el fútbol al iniciar de manera oficial su carrera como entrenador.

El exjugador del León e histórico canterano del Atlas, quien ha compartido en múltiples entrevistas su sueño de dirigir al equipo rojinegro, se sumó como estratega en las categorías inferiores del Real Betis.

La llegada del mexicano fue confirmada por el mismo equipo sevillano, que mediante redes sociales presumió que Andrés ya trabaja con miras a desarrollar todo su potencial en el banquillo.

"¡Andrés Guardado comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles!", se puede leer en la publicación en la que se ve al referente de la Selección Mexicana vivir de manera intensa un entrenamiento con los colores del equipo verdiblanco.

Durante sus siete temporadas en el Real Betis, Andrés Guardado se convirtió en una figura emblemática del club sevillano. Llegó en 2017 y rápidamente se ganó el respeto de la afición y del vestuario, al punto de heredar el brazalete de capitán tras la salida de Joaquín Sánchez.

Su liderazgo dentro y fuera del campo fue clave en la conquista de la Copa del Rey en 2022, uno de los momentos más memorables de su etapa como verdiblanco. Con 218 partidos oficiales, se posicionó como el extranjero con más apariciones en la historia del club, antes de ser superado por William Carvalho.