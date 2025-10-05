Novak Djokovic lanza indirecta a Carlos Alcaraz: "Hace falta más que hablar"

La rivalidad entre Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz va más allá de la cancha, incluida su reciente semifinal en el US Open que terminó por conquistar el actual número uno del mundo.

Hace unos días, Alcaraz alzó la voz contra el calendario cargado que "sufren" los tenistas y el serbio respondió: “Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y el esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa”.

Lee también Isabella Fierro regresa a la LPGA tras terminar dentro del top 15 en el EPSON Tour

El ganador de 24 Grand Slams, continuó con su crítica: “Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que tienen que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que apuntan, así que todo es un poco contradictorio”.

Además, señaló que no hay suficiente unión entre todos los tenistas del circuito.

Cabe recordar que el español, después de conquistar Tokio, declaró que “creo que el calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500, lo que sea. Hay demasiadas normas y no se nos permite elegir si jugar o no”.

Lee también La Inteligencia Artificial ayudó a un exfutbolista del Manchester United a mejorar su contrato: "ChatGPT fue el mejor agente que tuve"