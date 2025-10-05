Isabella Fierro regresa a la LPGA tras terminar dentro del top 15 en el EPSON Tour

Este domingo la golfista mexicana Isabella Fierro terminó empatada en el tercer lugar del EPSON Tour Championship en el Campo Celebrity del Indian Wells Resort Club, en California, y así, aseguró su lugar dentro de las 15 mejores jugadoras y por ende, su tarjeta de regreso a la LPGA.

Con un total de 19 bajo par, la yucateca de 24 años tuvo un fin de semana de ensueño en Indian Wells y cerró una temporada brillante, con el boleto al máximo circuito femenil como broche de oro.

Lee también La Inteligencia Artificial ayudó a un exfutbolista del Manchester United a mejorar su contrato: "ChatGPT fue el mejor agente que tuve"

Esta temporada, Fierro pasó 12 cortes, con seis apariciones dentro del top 10, donde destacan tres terceros lugares en Indian Wells, en el Guardian Championship en Prattville, Alabama, y en el Fire Keepers Casino Hotel en Michigan; dos sextos puestos, en el Island Resort Championship de Michigan, y en el Central Florida Championship en Winter Haven; así como el décimo sitio en el Casella Golf Championship en Nueva York.

¡¡MISIÓN CUMPLIDA!! ✅



Isabella Fierro recupera su tarjeta en el LPGA luego de una brillante temporada en el Epson Tour. 🥳🇲🇽



FELICIDADES, ISA 👏 pic.twitter.com/pAzkzHMMQ8 — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) October 5, 2025

Fierro, que tuvo su debut como profesional en 2022, irrumpió en el EPSON Tour por primera vez en 2023, donde rápidamente logró su ascenso a la LPGA para la temporada 2024, en la que fue nombrada Novata del Año tras jugar 23 torneos, incluidos tres Majors.

Su primera victoria como profesional fue en el Toyota Classic y este año, participó del México Riviera Maya Open at Mayakoba, en lo que fue el regreso del máximo circuito femenil al país por primera vez desde 2017, pero no logró pasar el corte.

Fierro, se va a unir a Gaby López como las golfistas mexicanas presentes en la LPGA.

Lee también Juan Manuel Márquez aclara rumores sobre una nueva pelea con Manny Pacquiao: "Nos vamos a matar"