No ser un niño “normal” le da grandes recompensas

A los 15 años de edad, cuando estaba en la cantera del Atlas, Israel Reyes confesó —en una entrevista— sentirse molesto por el ritmo de vida que llevaba: Sacrificios, entrenamientos y escuela. Ser un adolescente “normal” resultaba imposible.

Sin embargo, ahí siempre estuvo doña María Patricia, su madre, para aterrizarlo y repetirle las veces que fueran necesarias que “la recompensa llegaría después”. Hoy, esas palabras cobran un sentido importante.

“Han sido mis pilares... Mi familia, mis papás. No tienes una vida normal, porque no ves a tu familia, no ves a tus amigos de siempre, te vas de tu ciudad, tu pueblo y dejas todo por un sueño, y en esos momentos tan difíciles en los que estás solo, está esa gente que te da esa palmadita y te da para adelante. Ha valido toda la pena para estar donde estamos ahorita. Estoy muy feliz”, confesó, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Reyes ha sido uno de los jugadores más constantes en el tricampeonato del América y hace unas semanas conquistó la Nations League de la Concacaf.

“Han sido tiempos muy positivos, muy buenos números, por todo lo que he vivido. Situaciones que se han notado por varios campeonatos. [Estoy] contento por el momento, por todo lo que vivo y lo que viene”, agregó.

El central de las Águilas se ha convertido en uno de los consentidos de la afición azulcrema. Su carisma y futbol lo tienen en la cúpula del americanismo.

“Uno no es quién para echarse flores, pienso eso”, reconoció.