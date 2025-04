Israel Reyes lanza advertencia; contra Cruz Azul "con el cuchillo entre los dientes"

El destino ha puesto —de nueva cuenta— frente a frente al Cruz Azul y al América, en una fase a matar o morir. Esta vez, a nivel internacional, en la Copa de Campeones de la Concacaf. El ganador clasificará a las semifinales de la justa.

En El Nido aseguran que, esta noche en Ciudad Universitaria, saldrán con el “cuchillo entre los dientes”. Los azulcrema saben que tienen una cuenta pendiente con su afición y es la de ganar algo fuera del torneo local.

“No lo quiero ver como obligación, porque te mete presión que no existe. Podría ser algo que todos sabemos que está ahí, que lo podemos lograr, pero sé que el equipo no se mete esa presión extra, porque no es lo que hacemos. Cuando ya estemos en la cancha, te pones el cuchillo entre los dientes. Sí o sí la tenemos que ganar”, declaró Israel Reyes, jugador de las Águilas.

El central de los azulcrema habló, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, previo al encuentro de vuelta de los cuartos de final, luego del empate sin anotaciones en la ida.

El también lateral enfatizó la confianza que tienen en ganar la competencia, aunque sabe que deben superar el gran obstáculo de esta noche.

“Este torneo es algo que tenemos ahí. Sabemos que lo podemos ganar. Tenemos mucho enfoque en poder hacerlo; es partido a partido, pero apuntamos a eso. Qué mejor que repitiendo lo que hemos hecho en torneos anteriores, ganando la Liga. Así lo creo y así lo vivo”, aseveró Reyes.

Pero la afición también juega estos partidos y el seleccionado nacional confesó que sienten la confianza y apoyo de su fanaticada para sortear la prueba de esta ocasión, ante La Máquina.

“La gente te lo transmite. Te habla, te ve, te lo dice... Se nota esa confianza. Tienen fe en nosotros y, cuando te lo demuestran, salimos a la cancha con tres veces más de pila”, concluyó el defensa, quien sueña con la victoria sobre uno de los rivales más importantes y el boleto a las semifinales en la también llamada Concachampions.