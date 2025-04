Cruz Azul vive obsesionado con América; Jardine lo deja claro: “Quieren ganarnos… pero no más que nosotros”

Pasan los torneos, las eliminatorias, los clásicos y Cruz Azul sigue sin poder con el América. El dominio azulcrema es abrumador, y mientras en La Noria el deseo de vencer a su máximo ‘coco’ se convierte en obsesión, en Coapa mantienen la calma y la jerarquía. Para André Jardine, técnico del América, la grandeza no se discute, se respira.

En conferencia de prensa previa al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, el estratega brasileño dejó en claro que en el América no se juega pensando en un rival en específico, sino en levantar trofeos.

“Lo de los clásicos, otras decisiones, si ellos quieren ganarnos, digo lo mismo, si fuera Cruz Azul o cualquier equipo, las ganas son las mismas, es ganar copas, estar en finales, el objetivo no puede ser mayor, el objetivo es este, cuando te toca un Clásico tiene un ingrediente más, es distinto, espero un rival queriendo vencer, pero lo aseguro, no más que nosotros”, confesó Jardine.

La historia reciente respalda al técnico azulcrema. Cruz Azul no elimina al América en una fase directa de torneo local desde hace 26 años, y en Copa MX han pasado 12 desde la última vez que lograron imponerse en penales. Pero Jardine, lejos de colgarse de los números, demuestra que en Coapa la mentalidad es ganar hoy, no vivir del pasado.

“Aseguro que nada importa, números, estadísticas, no importa nada, lo que importa es prepararnos para 90 minutos, son los que van a decidir quién pasa, quién es el más importante, lo que pasó atrás, se queda para atrás, si la estadística fuera distinta, diría lo mismo, lo de atrás se queda atrás”.

Fiel a su discurso de enfoque total en la gloria, el brasileño aseguró que el Clásico de este martes no es más importante que otros. América, el actual tricampeón de Liga MX, mantiene su mira en lo más alto, el título internacional.

“Es difícil siempre apuntar al más importante, nos importamos en una final de liga, era la más importante, luego una semifinal, fue la más importante, claro, un torneo internacional que tenemos como objetivo, siempre es difícil, parece que estás demeritando, no me gustaría decir esto, pero va a ser un partido muy importante para este Clásico, no tengo duda”.

En cuanto al plantel, el estratega confirmó que Henry Martín y Dagoberto Espinoza están descartados para el encuentro, aunque mantiene algunas dudas que se resolverán en las horas previas al duelo.

“Actualizando, los que no están al 100, fuera del partido Henry y Dagoberto, viene recuperándose, pero todavía falta. Búfalo no viajó por no estar al 100%, vamos a ver, hoy tiene un test, Alan lo mismo, descartamos la fractura, el día sábado parecía más serio, esperemos como entrene, no está descartado de al menos estar en la banca, no es tan seria, vamos a ver con esas dudas con Aguirre y Alan”, sentenció.