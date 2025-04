Alberto García Aspe ventiló acciones de Mario Carrillo durante su paso en Pumas; “sí está enfermo de la cabeza”

Alberto García Aspe no dudo ni un momento en ventilar la gestión técnica de Mario Carrillo con Universidad Nacional. El exfutbolista reveló detalles intrigantes del estratega mexicano en una entrevista.

El exanalista de Fox Sports México platicó con Raoul “Pollo” Ortíz la experiencia que vivió como vicepresidente deportivo de los Pumas entre 2012 y 2013. “Lo conocía perfectamente. Sabía cómo trabajaba y no había más opciones”, recordó García Aspe, quien eligió a Carrillo como timonel auriazul para luego llevarse una ingrata sorpresa.

“Él cambio mucho, siempre fue rarito, pero trabajaba de maravilla. Después entra a hacer cada cosa que tú dices ‘sí está enfermo de la cabeza’”, dijo el exdirectivo para después proceder a contar los pormenores de las excentricidades de Carrillo como director técnico.

“Casi me da un infarto cuando llegué a un día de concentración que me dijo que me fuera. Me iba a presentar una sesión que estaba haciendo con esta mujer”, relató el comentarista respecto a una supuesta bruja que había contactado el estratega. “Casi me da un infarto y lo corrí a patadas. Fue lo primero que le dije que no podía hacer”, terminó.

Los resultados no ayudaron a las excentricidades de Carrillo

Mario Carrillo apenas dirigió siete encuentros, ganando solo dos de ellos. Los resultados, las creencias y haber roto lazos con Emmanuel ‘Tito’ Villa luego del esfuerzo del club por fichar al delantero argentino, le terminó costando su trabajo.

Desde entonces, el hoy analista en ESPN no ha vuelto a dirigir en primera división mexicana.