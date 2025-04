La segunda edición del Baseball Champions League (BCL) se llevará a cabo en Ciudad de México; el estadio Alfredo Harp Helú abrirá sus puertas para recibir a seis equipos campeones del continente americano.

Los dos mil 240 metros sobre el nivel del mar que presume la capital mexicana representan una amenaza para los lanzadores. La altitud será uno de los factores clave en el BCL. Los managers de las novenas participantes están conscientes de que habrá que jugar con ese factor en su contra.

“Al beisbol le faltaba un evento internacional que involucrara a los clubes campeones” ⚾️🏆



Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, habló de la necesidad de la Baseball Champions League pic.twitter.com/yX9MDP2oBd — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 7, 2025

“La pelota vuela mucho”, dijo Sandor Guido, manager de los Tigres de Chinandega de Nicaragua. “Hay que saber lanzar y tener comandos de picheo. Ya practicamos hoy, vamos a tratar de asimilar eso y concentrarnos en cada partido”. Uno más de los estrategas que busca que el cuerpo de lanzadores responda a la encomienda es Tony Vega de Titanes de Florida en Puerto Rico. “Le estoy pidiendo a nuestros lanzadores que mantengan la bola bajita”, dijo.

Lee también Carlos Slim afirma que Checo Pérez tiene opciones para regresar a la Fórmula 1; “Está en contacto con varias escuderías”

Otro equipo que ya pudo practicar en la sede del torneo fueron los campeones defensores del BCL, los Cougars de Kane County de la Asociación Americana de Beisbol Profesional en Estados Unidos. Su timonel, George Tsamis, destacó el inmueble en donde se disputará el torneo a partir del 8 de abril.

“Es un estadio hermoso. Practicamos esta mañana y vimos la pelota volar, así que los pitchers deberán mantener los lanzamientos bajos”, mencionó Tsamis. “Por las características del país creemos que debe ser un campeonato de mucha ofensiva. Vamos a depender de los buenos comandos de los lanzadores”, añadió Abeicy Pantoja, manager de Leñadores de las Tunas en Cuba.

“Una oportunidad para ver gente diferente; me siento como un niño” 🌎



Lorenzo Bundy, manager de los Diablos Rojos del México, habló sobre la experiencia que vivirán como amantes del beisbol en el BCL ⚾️ pic.twitter.com/uwHuosH3ng — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 7, 2025

Entre risas el timonel de la Pandilla Escarlata, Lorenzo Bundy, reconoció el problema que representa no solo para el juego de beisbol, sino para cualquier actividad física en la capital mexicana. Sin embargo, destaca que la práctica del rey de los deportes no es tan demandante como otras disciplinas: “Para la gente que no conoce Ciudad de México, la altura es difícil, pero no estamos corriendo un maratón”, externó.

El manager de los Pirates de Santa María en Curazao tuvo experiencia en Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y reconoce la ventaja de batear en Ciudad de México. Wladimir Balentien defendió los colores de Saraperos de Saltillo en 2022.

“De mi experiencia en la liga, creo que la altitud es algo muy difícil para los jugadores porque nos cansamos muy rápido. Es algo nuevo para nuestro equipo”, concluyó el expelotero.

Lee también Randal Willars gana medalla de oro en la Copa del Mundo de Clavados; superó a los representantes de China

¿Cuándo se va a disputar la Baseball Champions League?

El torneo que reúne a seis equipos campeones del continente americano se disputará del 8 al 13 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú. La jornada inaugural correrá a cargo de los Cougars de Kane County (Estados Unidos) y los Pirates de Santa María (Curazao) a las 13:00 horas (centro de México).

Los anfitriones harán su debut el mismo martes 8 de abril ante Titanes de Florida (Puerto Rico) a las 18:30 horas (centro de México).