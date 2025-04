Sergio Canales rompe el silencio y habla de la pelea con Martín Demichelis; "No me arrepiento de nada"

Luego de varios días y ante la enorme cantidad de rumores que causaron daño al interior del equipo, Sergio Canales, la gran estrella de Rayados de Monterrey habló de lo ocurrido con su entrenador el argentino Martín Demichelis.

Mediante sus redes sociales, el jugador español que se ha convertido en líder del equipo regio fue contundente, y aclaró lo ocurrido sobre la aparente pelea con el estratega, asegurando que no hizo nada malo.

"Solo quiero que sepáis que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque de mi parte no he hecho nada malo y nunca he querido perjudicar a este equipo", mencionó.

Canales, quien es uno de los jugadores más importantes de la Liga MX, agrego que todo ocurrió en una charla grupal, que dejó importantes enseñanzas.

El ex jugador del Real Betis, reiteró que lo sucedido le causó un malestar, ya que no tiene la intención de afectar al club, recibiendo de inmediato el apoyo de los aficionados del equipo.

"Tuvimos una charla grupal intensa pero constructiva que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Lo estoy pasando bastante mal porque se ha hablado mucho y hay mucha desinformación, yo he guardado silencio por respeto", finalizó.

EL PRÓXIMO PARTIDO DE RAYADOS DE MONTERREY

Rayados de Monterrey, equipo que logró en la fecha más reciente del Clausura 2025 goleó a Chivas, buscará mantener la buena racha en el torneo local, teniendo como siguiente rival a los Tigres.

La nueva edición de Clásico Regio, llega en un momento importante para ambos equipos, quienes buscan cerrar de la mejor manera el torneo regular y seguir escalando en la tabla general.