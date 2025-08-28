Nicolás Larcamón advierte un partidazo contra Chivas; "Es de los rivales más exigentes"

Cruz Azul se alista para una prueba de fuego en el Apertura 2025. Este sábado, el equipo de Nicolás Larcamón visitará a Chivas en el Estadio Akron, en un duelo que promete ser un partidazo de alto voltaje y donde un simple error podría definir la historia. El estratega argentino adelantó que será un partido abierto, con mucha intensidad y disputado en cada rincón del campo.

“En el análisis que yo hago, creo que es uno de esos equipos que quizás su ubicación en la tabla también responde a que tiene un partido menos que el resto. Para mí, Chivas es uno de los rivales más exigentes que podemos afrontar y más por lo que viene viviendo y la necesidad imperiosa que tiene de obtener un resultado”, expresó Larcamón en conferencia de prensa previo al duelo contra el Rebaño.

El técnico cementero no duda de que enfrentar a Chivas exigirá máxima concentración. Recordó lo vivido ante Toluca, un partido de alta intensidad, y aseguró que sus jugadores deben mantener el mismo nivel. “Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, un rival que se va a hacer sumamente exigente, y para llevarnos los tres puntos tendremos que hacer muy bien las cosas”.

Lee también Hijo de José Ramón Fernández revela salida de comentarista de Televisa; su futuro está en Fox

Larcamón fue enfático en que no deben salir confiados. “Lo estamos preparando de esa manera, sabiendo que no nos van a regalar nada. Tenemos que ser determinados y estar muy enfocados”, añadió al subrayar que la concentración será vital para no caer en errores que puedan costar caro.

Además, Larcamón advirtió que el espectáculo estará garantizado, pues tanto Cruz Azul como Chivas buscarán el protagonismo en el ataque. “Avizoro un partidazo, un muy lindo partido de futbol; un partido abierto con dos equipos que van a salir a jugar de manera ofensiva, de manera propositiva, disputándose mucho todos los sectores de la cancha, la pelota”, señaló.

El estratega también reconoció que el conjunto rojiblanco, dirigido por Milito, atraviesa una etapa complicada y necesita sumar cuanto antes. Esa urgencia lo convierte en un rival todavía más peligroso, pues no puede seguir cediendo puntos en la parte baja de la tabla.

Lee también Santiago Giménez choca con un compañero y lo lesiona; le provocó una fractura de peroné

“Es uno de los equipos que ha obtenido menos de lo que ha merecido en cuanto a producción y tiene que ver con que ha sido ambicioso, ha saltado al juego a ser el protagonista y en esa puja es que visualizo de cara al sábado. Son partidos que nos gustan, que disfrutamos no solamente de prepararlos, sino de afrontarlos y competirlos“, finalizó el estratega cementero, confiando en que podrán salir victoriosos.

La racha negativa ante Guadalajara

La estadística reciente no juega a favor de Larcamón cuando se enfrenta a Chivas en fase regular. Desde su llegada al futbol mexicano, apenas ha logrado dos triunfos en nueve partidos, por cuatro derrotas y tres empates (dos en fase previa a la liguilla). Sin embargo, en repechaje la historia ha sido distinta.

Cruz Azul quiere romper esa mala racha y salir con los tres puntos de Guadalajara. Larcamón confía en que su equipo saque la casta y demuestre que está para competir de tú a tú, incluso en un escenario tan complicado como el Akron, en un duelo que se perfila como uno de los mejores de la jornada 7.