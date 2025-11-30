Más Información

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la semana 13, HOY, domingo 30 de noviembre

Martín Varini sobre llevar al FC Juárez a su primera Liguilla: “Queríamos demostrar que estamos listos para competir”

Liga MX: ¿Cuáles son las posibles semifinales del torneo Apertura 2025?

Sergio Ramos festejó la eliminación del América y Rayados se "burló" escuchando 'Mi Mayor Anhelo'

Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y mantiene viva la lucha por el campeonato de Fórmula 1

Este domingo continúa la actividad de la semana 13 de la y desde las 12:00 horas se están llevando a cabo distintos partidos atractivos.

Esta semana, marcada por los partidos de Día de Acción de Gracias y Black Friday, dejó los triunfos de los Cowboys de Dallas contra los Chiefs de Kansas City, el de los Packers de Green Bay sobre los Lions de Detroit, el regreso triunfal de Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati y el sorpresivo triunfo de los Bears de Chicago sobre los Eagles de Filadelfia.

A partir de las 15:00 horas, se llevarán a cabo cuatro partidos atractivos, donde destaca el choque entre los Steelers de Pittsburgh y los Bills de Buffalo.

A continuación, les presentamos los horarios y canales para ver EN VIVO los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMANA 13 DE LA NFL ESTE DOMINGO?

Minnesota Vikings vs Seattle Seahawks

  • Hora: 15:05 horas
  • Transmisión: FOX Sports

Las Vegas Raiders vs Los Ángeles Chargers

  • Hora: 15:25 horas
  • Transmisión: FOX Sports

Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers

  • Hora: 15:25 horas
  • Transmisión: Canal Nueve

Denver Broncos vs Washington Commanders

  • Hora: 19:20 horas
  • Transmisión: ESPN y Disney+

