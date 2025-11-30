Más Información

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la semana 13, HOY, domingo 30 de noviembre

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la semana 13, HOY, domingo 30 de noviembre

Martín Varini sobre llevar al FC Juárez a su primera Liguilla: “Queríamos demostrar que estamos listos para competir”

Martín Varini sobre llevar al FC Juárez a su primera Liguilla: “Queríamos demostrar que estamos listos para competir”

Liga MX: ¿Cuáles son las posibles semifinales del torneo Apertura 2025?

Liga MX: ¿Cuáles son las posibles semifinales del torneo Apertura 2025?

Sergio Ramos festejó la eliminación del América y Rayados se "burló" escuchando 'Mi Mayor Anhelo'

Sergio Ramos festejó la eliminación del América y Rayados se "burló" escuchando 'Mi Mayor Anhelo'

Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y mantiene viva la lucha por el campeonato de Fórmula 1

Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y mantiene viva la lucha por el campeonato de Fórmula 1

Este domingo se definirán los cruces de semifinales del torneo Apertura 2025 de la cuando acabe el duelo entre Cruz Azul y Chivas en el estadio Olímpico Universitario.

Actualmente hay tres equipos clasificados: Toluca, Tigres y Rayados de Monterrey.

Lee también

Con el empate sin goles en el estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos eliminaron a los Bravos de Juárez con un marcador global de 2-1, por lo que los dirigidos por Antonio Mohamed siguen vivos en su camino por el bicampeonato.

Los Tigres de Guido Pizarro, lograron lo que parecía imposible y lo que debía ser una hazaña terminó en una goleada a los Xolos de Tijuana en el Volcán.

Finalmente, el Monterrey terminó por eliminar de manera agónica al América gracias al gol de Germán Berterame al minuto 93. Dentro de algunas horas, la Máquina y el Rebaño, que empataron sin goles la ida en el estadio Akron, definirán quién es el último invitado a las semifinales.

Lee también

¿QUÉ PARTIDOS PODRÍAN DARSE EN SEMIFINALES?

Si avanza Cruz Azul, las semifinales quedarían definidas de la siguiente manera:

  • Toluca vs Rayados de Monterrey
  • Tigres vs Cruz Azul

Si avanza Guadalajara, las semifinales quedarían así:

  • Toluca vs Chivas
  • Tigres vs Rayados de Monterrey

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS