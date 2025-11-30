Liga MX: ¿Cuáles son las posibles semifinales del torneo Apertura 2025?

Este domingo se definirán los cruces de semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX cuando acabe el duelo entre Cruz Azul y Chivas en el estadio Olímpico Universitario.

Actualmente hay tres equipos clasificados: Toluca, Tigres y Rayados de Monterrey.

Con el empate sin goles en el estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos eliminaron a los Bravos de Juárez con un marcador global de 2-1, por lo que los dirigidos por Antonio Mohamed siguen vivos en su camino por el bicampeonato.

Los Tigres de Guido Pizarro, lograron lo que parecía imposible y lo que debía ser una hazaña terminó en una goleada a los Xolos de Tijuana en el Volcán.

Finalmente, el Monterrey terminó por eliminar de manera agónica al América gracias al gol de Germán Berterame al minuto 93. Dentro de algunas horas, la Máquina y el Rebaño, que empataron sin goles la ida en el estadio Akron, definirán quién es el último invitado a las semifinales.

¿QUÉ PARTIDOS PODRÍAN DARSE EN SEMIFINALES?

Si avanza Cruz Azul, las semifinales quedarían definidas de la siguiente manera:

Toluca vs Rayados de Monterrey

Tigres vs Cruz Azul

Si avanza Guadalajara, las semifinales quedarían así:

Toluca vs Chivas

Tigres vs Rayados de Monterrey

