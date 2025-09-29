NFL: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de la Semana 5 en televisión mexicana

La quinta semana de la temporada 2025 de la NFL comienza este jueves con un emocionante divisional entre equipos con marca de 3-1 como lo son 49ers y Rams en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Los únicos dos invictos que se mantienen en la temporada — Eagles y Bills — tendrán peligrosos encuentros este domingo. Filadelfia recibirá a Denver que llega de aplastar a Cincinnati en Monday Night Football. Por su parte, Buffalo enfrentará a Nueva Inglaterra en casa en un Sunday Night Football divisional.

Siete de los 14 juegos de la Semana 5 de la NFL serán transmitidos a través de televisión en México. Entérate en dónde y a qué hora ver los juegos televisados de este fin de semana.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 5 de la NFL?

49ers vs Rams

Fecha: Jueves 2 de octubre

Hora: 18:15 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime y DAZN

Vikings vs Browns

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 7:30 horas (centro de México)

Transmisión: NFL Network y DAZN

Texans vs Ravens

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Dolphins vs Panthers

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Raiders vs Colts

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN

Giants vs Saints

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Cowboys vs Jets

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Broncos vs Eagles

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 11:00 horas (centro de México)

Transmisión: ViX y DAZN

Titans vs Cardinals

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 14:05 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Buccaneers vs Seattle

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 14:05 horas (centro de México)

Transmisión: Canal 9, Fox Sports 2 y DAZN

Lions vs Bengals

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 14:25 horas (centro de México)

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Commanders vs Chargers

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 14:25 horas (centro de México)

Transmisión: DAZN

Patriots vs Bills

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 18:20 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN

