NFL: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de la Semana 5 en televisión mexicana

La quinta semana de la temporada 2025 de la NFL comienza este jueves con un emocionante divisional entre equipos con marca de 3-1 como lo son 49ers y Rams en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Los únicos dos invictos que se mantienen en la temporada — Eagles y Bills — tendrán peligrosos encuentros este domingo. Filadelfia recibirá a Denver que llega de aplastar a Cincinnati en Monday Night Football. Por su parte, Buffalo enfrentará a Nueva Inglaterra en casa en un Sunday Night Football divisional.
Siete de los 14 juegos de la Semana 5 de la NFL serán transmitidos a través de televisión en México. Entérate en dónde y a qué hora ver los juegos televisados de este fin de semana.
¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Semana 5 de la NFL?
49ers vs Rams
- Fecha: Jueves 2 de octubre
- Hora: 18:15 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime y DAZN
Vikings vs Browns
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 7:30 horas (centro de México)
- Transmisión: NFL Network y DAZN
Texans vs Ravens
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Dolphins vs Panthers
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Raiders vs Colts
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports 2 y DAZN
Giants vs Saints
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Cowboys vs Jets
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Broncos vs Eagles
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 11:00 horas (centro de México)
- Transmisión: ViX y DAZN
Titans vs Cardinals
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Buccaneers vs Seattle
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 14:05 horas (centro de México)
- Transmisión: Canal 9, Fox Sports 2 y DAZN
Lions vs Bengals
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: Fox Sports y DAZN
Commanders vs Chargers
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 14:25 horas (centro de México)
- Transmisión: DAZN
Patriots vs Bills
- Fecha: Domingo 5 de octubre
- Hora: 18:20 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN
Chiefs vs Jaguars
- Fecha: Lunes 6 de octubre
- Hora: 16:15 horas (centro de México)
- Transmisión: ESPN, Disney+ y DAZN