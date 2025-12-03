Más Información

Este jueves arranca la semana 14 de la con el duelo entre los Cowboys de Dallas y los Lions de Detroit, ambos obligados a ganar si desean mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a playoffs.

Además del juego inaugural, la cartelera presenta partidos atractivos como el choque divisional entre los Steelers y los Ravens, el cruce entre Joe Burrow y Josh Allen en el Bengals vs Bills, el clásico entre Bears y Packers, que además pone en juego el liderato de la división y, los juegos estelares de domingo y lunes por la noche protagonizados por los Texans, Chiefs, Eagles y Chargers.

A continuación, les presentamos al información para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO la semana 14 de la NFL.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA SEMANA 14 DE LA NFL?

Jueves 4 de diciembre

  • Dallas Cowboys vs Detroit Lions - 19:15 horas por FOX Sports

Domingo 7 de diciembre

  • Seattle Seahawks vs Atlanta Falcons - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens - 12:00 horas por FOX Sports
  • Tennessee Titans vs Cleveland Browns - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Cincinnati Bengals vs Buffalo Bills - 12:00 horas por ViX
  • Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars - 12:00 horas por FOX Sports
  • Washington Commanders vs Minnesota Vikings - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Miami Dolphins vs New York Jets - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • New Orleans Saints vs Tampa Bay Buccaneers - 12:00 horas por NFL Game Pass
  • Denver Broncos vs Las Vegas Raiders - 15:05 horas por FOX Sports
  • Los Ángeles Rams vs Arizona Cardinals - 15:25 horas por Canal Nueve
  • Chicago Bears vs Green Bay Packers - 15:25 horas por FOX Sports
  • Houston Texans vs Kansas City Chiefs - 19:20 horas por ESPN y Disney+

Lunes 8 de diciembre

  • Philadelphia Eagles vs Los Ángeles Chargers - 19:15 horas por ESPN y Disney+

