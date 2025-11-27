NFL: Cowboys vence a Chiefs en el Día de Acción de Gracias

El quarterback Dak Prescott lanzó para dos touchdowns, Malik Davis corrió 43 yardas para anotar y los Cowboys de Dallas se sobrepusieron a dos pases de anotación de Patrick Mahomes en cuarta oportunidad, para superar (31-28) a los Chiefs de Kansas City, en el Día de Acción de Gracias.

CeeDee Lamb anotó el primer touchdown de Dallas y terminó con 112 yardas en siete recepciones, cuatro días después de que las caídas afectaron al receptor estelar en una inesperada victoria sobre Filadelfia, el campeón defensor del Super Bowl.

En los más recientes dos duelos, los Cowboys (6-5-1) completaron una barrida sobre los equipos que disputaron el juego por el título de la NFL la temporada pasada. Consiguieron así su tercera victoria consecutiva, y condenaron a los Chiefs (6-6), monarcas vigentes de la Conferencia Americana, a volver a la marca de .500, al llevarse un duelo entre dos equipos que persiguen boletos de Playoffs tras malos comienzos de campaña.

Por ahora, los de la Estrella Solitaria parecen tener un futuro mucho más positivo.

Mahomes sumó cuatro pases de touchdown en su primer partido como profesional en la casa de los Cowboys, donde jugó tres veces para Texas Tech, no muy lejos de sus raíces en el oriente de este enorme estado.

Travis Kelce atrapó el primer pase de touchdown en cuarta oportunidad, por parte del estelar quarterback de Kansas City, en una jugada de dos yardas.

La segunda recepción de anotación, por parte de Rashee Rice, llegó en cuarta y tres, al inicio del último cuarto.

10 puntos cuando Mahomes casi fue derribado detrás de la línea de golpeo por Quinnen Williams, pero mantuvo el equilibrio y encontró a Xavier Worthy completamente desmarcado, para un avance de 42 yardas. La mesa quedó así servida para un pase de anotación de 10 a Hollywood Brown, con 3:27 minutos restantes.

Prescott y compañía no le dieron a Mahomes otra oportunidad.

