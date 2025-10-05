La NFL ya no tiene invictos: Bills perdió ante Patriots en la semana 5

Drake Maye lideró a los Patriots en una serie de 37 yardas para preparar el gol de campo de 52 yardas del novato Andy Borregales con 15 segundos restantes, y Nueva Inglaterra venció 23-20 a los Bills de Buffalo el domingo por la noche, dejando a la NFL sin un equipo invicto cinco semanas después del inicio de la temporada.

Stefon Diggs tuvo diez recepciones para 146 yardas para los Patriots (3-2) en su primer juego en Buffalo desde que los Bills lo intercambiaron a Houston en abril de 2024. Rhamondre Stevenson corrió para dos touchdowns, el segundo establecido por la recepción de 32 yardas de Diggs.

Maye completó 22 de 30 pases para 273 yardas, y ningún envío fue más impresionante que cuando comenzó la serie final eludiendo la captura del tackle defensivo de los Bills, DaQuan Jones, y logrando una finalización de 12 yardas a Diggs.

Los Patriots ganaron partidos consecutivos por primera vez desde que ganaron tres seguidos a mitad de la temporada 2022. Bajo el entrenador de primer año Mike Vrabel, Nueva Inglaterra tiene un récord ganador en cinco juegos por primera vez desde que comenzó la temporada 2019 con 8-0.

Y los Patriots apretaron la carrera de la División Este de la Conferencia Americana al colocarse a un juego del campeón defensor de la división durante cinco años, los Bills (4-1).

"Simplemente una actuación muy valiente de Drake", dijo Vrabel. "Poder regresar y ejecutar en una situación crítica, y llevar el reloj hasta el final y ganar en nuestros términos, así es como practicamos".

Antes del gol de campo decisivo de Borregales, la serie de los Bills se estancó en la yarda 28 de Nueva Inglaterra y Buffalo se conformó con un gol de campo de 45 yardas de Matt Prater para empatar el juego con 2:17 restantes.

Buffalo y Filadelfia comenzaron el día como los últimos equipos invictos de la NFL. Los Eagles perdieron ante Denver como visitantes. Es la primera vez desde 2014 y la séptima vez desde la fusión de 1970 que ningún equipo ha comenzado 5-0.

Los Bills tuvieron tres pérdidas de balón, dos de ellas por Allen. El receptor Keon Coleman perdió un balón suelto en su propia yarda 11.

Allen, el MVP de la temporada pasada, completó 22 de 31 pases para 253 yardas y lanzó pases de touchdown a Coleman y Curtis Samuel. Se le acreditó un balón suelto perdido en el medio campo debido a un mal intercambio de balón con el ala cerrada Dawson Knox en la serie de apertura de Buffalo.

Marcus Jones interceptó a Allen en la yarda 10 de Nueva Inglaterra con Buffalo perdiendo 13-10 en el tercer cuarto. En segunda y 13, Allen forzó un pase al centro destinado a Khalil Shakir.

Los Patriots convirtieron la intercepción en una ventaja de 20-10 con 12 :10 restantes cuando Stevenson anotó en una carrera de 7 yardas con un lanzamiento hacia la izquierda.

"Simplemente jugamos de manera descuidada. No vamos a ganar un partido de fútbol americano perdiendo el balón tres veces", dijo Allen. "Eso es simplemente mal fútbol. Simplemente no jugamos bien esta noche".

La racha de victorias en casa de los Bills en la temporada regular terminó en 14, una menos que el récord de la franquicia. La última derrota en casa de los Bills fue 24-22 ante Denver el 13 de noviembre de 2023.