NFL: Brasil recibe duelo entre los Chiefs y Chargers; los subcampeones entran en acción

Por segundo año consecutivo, la Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil, recibirá un partido de temporada regular de la NFL y tendrá como protagonista nada más y nada menos que a Patrick Mahomes y sus Chiefs de Kansas City contra Justin Herbert y los Chargers de Los Ángeles, locales administrativos.

Los actuales subcampeones del Super Bowl empiezan la temporada 2025 en un duelo de alto voltaje contra un equipo que amenaza con ponerle punto final al reinado de ocho años en el Oeste de la Americana. La temporada pasada, los Chiefs ganaron la división por novena temporada al hilo, mientras los Chargers clasificaron a la ronda de Comodines.

Ahora, en el segundo año de Jim Harbaugh, la defensiva que supo ser la número uno de la Liga en puntos permitidos el año pasado, busca marcar diferencia con el juego terrestre y su gran apuesta es Omarion Hampton, candidato al premio de Novato Ofensivo.

La NFL sigue apostando por la internacionalización y su primer juego fuera de casa enfrenta dos equipos con aspiraciones. Para los Chiefs, entre música de samba y las playas de Sao Paulo, este será el cuarto partido que jueguen fuera de Estados Unidos tras la visita a Londres en 2015, la Ciudad de México en 2019 (con victoria sobre los Chargers por 24-17) y Frankfurt en 2023.