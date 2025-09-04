Los Diablos Rojos vencen a Piratas y están a un triunfo de la Serie del Rey; México y Campeche regresan a CDMX

Los Diablos Rojos del México vencieron 5-4 a los Piratas de Campeche en el quinto juego de la Serie de Campeonato de Zona Sur en la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

La novena escarlata se fue arriba en la pizarra desde el segundo episodio con cuadrangular solitario de José Marmolejos ante la serpentina de Domingo Acevedo. Los dirigidos por Lorenzo Bundy ampliaron su ventaja en el tercer rollo con tres carreras más en su cuenta.

La respuesta filibustera llegó hasta el sexto inning con el home run del estadounidense Brett Auerbach. La tensión que generó el ataque local provocó error en el cuadro de los Pingos que aumentó la cuenta de Campeche a tres carreras en la parte baja del sexto rollo.

Durante dos innings escarlatas y filibusteros mantuvieron el cero pese a los corredores en base que sus oponentes pusieron en circulación. En la parte baja del noveno inning, el mismo Auerbach pegó su segundo jonrón del encuentro para acercar a los Piratas a una carrera.

Lamentablemente para Campeche, el japonés Tomohiro Anraku logró el salvamento pese a la carrera permitida en su labor en el noveno capítulo.