NFL: Los Atlanta Falcons sorprenden a Los Ángeles Rams y ganan su tercer juego consecutivo

Bijan Robinson corrió para 195 yardas, incluyendo un touchdown de 93 yardas, Zane Gonzalez pateó un gol de campo de 51 yardas con 21 segundos restantes y los Falcons de Atlanta se recuperaron después de desperdiciar dos ventajas de 21 puntos para sorprender a los Rams de Los Ángeles, que están camino a los playoffs, 27-24 el lunes por la noche.

La carrera de touchdown de 93 yardas de Robinson fue la más larga en la historia de Atlanta y Jessie Bates III anotó en un regreso de intercepción de 34 yardas. Impulsados por esas grandes jugadas, los Falcons lideraron 21-0 al medio tiempo y 24-3 al inicio de la segunda mitad.

Matthew Stafford se recuperó de lanzar tres intercepciones para ayudar a los Rams (11-5) a empatar 24-24. El pase de anotación de 11 yardas de Stafford a Puka Nacua con 2:46 restantes empató el juego.

“Me encanta la forma en que encontramos la manera de volver al juego, pero no pudimos cerrarlo”, dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay.

Los Falcons (7-9) extendieron su racha ganadora a tres juegos mientras Robinson también estableció el récord de los Falcons por la mayor cantidad de yardas desde la línea de golpeo en una temporada.

Los Rams perdieron su segundo partido consecutivo. Comenzaron la semana liderando la NFL en anotaciones y yardas y fueron dejados en cero en la primera mitad. Después de ir perdiendo 21-0 al medio tiempo, los Rams fueron mantenidos fuera de la zona de anotación hasta el pase de touchdown de 27 yardas de Stafford a Terrance Ferguson al final del tercer cuarto.

“Esta es una liga que humilla y fuimos humillados esta noche”, dijo McVay.

Los Ángeles redujo la ventaja de Atlanta a 24-17 cuando Emmanuel Forbes Jr. bloqueó un intento de gol de campo de 37 yardas de Gonzalez y Jarred Verse devolvió la recuperación 76 yardas para un touchdown. Fue el primer bloqueo de patada de los Rams devuelto para un touchdown desde 1986.

La segunda intercepción de Stafford, en un lanzamiento interceptado por el novato de Atlanta Xavier Watts, le dio el balón a los Falcons en su yarda siete en el segundo cuarto. Robinson rompió la línea y se lanzó por la banda, superando a la defensiva de Los Ángeles para la carrera más larga de la temporada en la NFL.

“Es un jugador especial”, dijo el quarterback de los Falcons, Kirk Cousins. “Lo que puede hacer tanto en el juego terrestre como en el aéreo es muy único”.

La segunda intercepción de Watts, la tercera lanzada por Stafford, detuvo a los Rams en una jugada de cuarta oportunidad desde la 27 de Atlanta con 9:04 restantes.

El entrenador de los Falcons, Raheem Morris, elogió al esquinero A.J. Terrell y a la defensa por limitar a Nacua a cinco recepciones para 47 yardas.

“Creo que el personal defensivo hizo un gran trabajo nuevamente, limitando a un gran jugador de fútbol”, dijo Morris.