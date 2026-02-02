New York Red Bulls ficha a Jorge Ruvalcaba hasta 2030

New York Red Bulls (NYRB) anunció este lunes el fichaje del delantero mexicano Jorge Ruvalcaba procedente de Pumas para las próximas cuatro temporadas y media, hasta junio de 2030, con la posibilidad de alargar un año más su contrato.

Ruvalcaba ocupará la tercera y última plaza disponible de jugador franquicia junto con el sueco Emil Forsberg y el camerunés Eric Maxim Choupo-Moting, con posibilidad de pasar a ser elegible para jugador de plantilla sin ese rango en el futuro, según anunció NYRB en un comunicado.

El exjugador de Pumas firmó un contrato para las próximas cuatro temporadas y media, hasta junio de 2030, con la posibilidad de seguir vinculado a la franquicia en el curso 2030-31.

Ruvalcaba, de 24 años, nació en California (Estados Unidos) pero es internacional con la selección de México, donde hizo su debut este 2025. Con Pumas, su anterior equipo en la Liga MX, disputó 99 partidos en los que marcó 16 goles y dio 8 asistencias, según datos del portal estadístico Transfermarkt.

El joven atacante mexicano estuvo cedido en el filial del Standard Lieja belga durante la temporada 2023-2024, donde jugó 13 partidos y marcó un gol.

Antes de fichar por las categorías inferiores de Pumas en 2021, Ruvalcaba jugó a nivel universitario en el Saint Bernardino Coyotes de California State University en 2020.

NYRB afronta la temporada de MLS en 2026 después de quedar en décima posición de la conferencia Este el pasado curso y quedarse fuera del 'playoff'.