Inter Miami despide a una de sus figuras tras la llegada de Germán Berterame

Germán Berterame, una de las opciones más fuertes para estar en la Copa del Mundo con la Selección de México, debutó hace unas horas con el Inter Miami, equipo que se hizo de sus servicios al inicio del Clausura 2026 de la Liga MX.

El naturalizado argentino ya tuvo sus primeros minutos con el conjunto estadounidense, que, ante la fuerte inversión realizada para contar con el atacante, tomó una difícil decisión al despedirse de una de sus figuras.

Se trata de Óscar Ustari, exjugador de la Liga MX, quien, apenas unas horas después de la llegada de Berterame al club, fue separado de la institución, sin importar que fuera referente y titular.

"El Inter Miami CF anunció hoy que ha acordado rescindir mutuamente el contrato del portero Óscar Ustari. El Club quiere agradecer a Óscar sus contribuciones dentro y fuera de la cancha durante su tiempo en Inter Miami y desearle lo mejor en el futuro", se lee en el comunicado publicado en su sitio web.

El guardameta, quien vistió la playera de Pachuca y Atlas en la Liga MX, llegó al Inter Miami en 2024 y disputó 40 partidos durante su etapa en el club, con el que levantó la Supporters' Shield.

Con la confirmación de su salida, los aficionados no dudaron en expresar buenos deseos y palabras de reconocimiento hacia el portero, quien ahora buscará nuevas opciones para continuar su carrera.