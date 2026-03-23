Netflix transmitirá la MLB: fecha y horario del Juego Inaugural entre los New York Yankees y los San Francisco Giants

La temporada 2026 de las Grandes Ligas está por comenzar y, como cada año, genera una gran expectativa entre los aficionados de cada novena, ansiosos por volver a ver a sus equipos sobre el diamante.

Con el objetivo de llegar a millones de espectadores, la MLB anunció que la Noche Inaugural de la campaña, protagonizada por los New York Yankees y los San Francisco Giants, será transmitida en exclusiva por Netflix.

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La plataforma de streaming, una de las más importantes a nivel mundial, alcanzó un acuerdo para adquirir los derechos de varios eventos de la liga por los próximos tres años, lo que le permitirá llevar a México y Latinoamérica las acciones en vivo desde el Oracle Park de San Francisco.

El contrato también contempla la transmisión del Home Run Derby y el Field of Dreams Game, una decisión que de inmediato generó diversas reacciones entre los seguidores del beisbol. Para el juego inaugural, al menos, la audiencia contará con los comentarios de Pepe Segarra y Miguel Ramos, voces ampliamente reconocidas por los aficionados.

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Cuándo ver el Juego Inaugural

Fecha: miércoles 25 de marzo de 2026

Hora en México (tiempo del centro): 6:00 p.m.

Sede: Oracle Park, San Francisco

¿Dónde verlo?