Lalo Luna cerca de llorar en transmisión de Televisa al ver a sus hijos en protocolo de la Liga MX

La jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX regaló múltiples emociones en las canchas, con cada equipo en la búsqueda de un triunfo que mantuviera viva la ilusión de clasificar a la fase final del torneo.

Sin embargo, pocas escenas resultaron tan conmovedoras como la que se vivió sobre el césped del Estadio Jalisco, sede del encuentro entre Atlas y Querétaro, partido que concluyó con empate sin goles (0-0) y que dejó un momento inolvidable.

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El protagonista fue Lalo Luna, uno de los narradores más experimentados de Televisa, quien antes del silbatazo inicial fue testigo de una escena profundamente especial: ver a su hijo formar parte del protocolo previo al partido y entregar el balón a los jugadores de ambos clubes.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, Luna agradeció a la vida la oportunidad de presenciar ese instante, una secuencia que quedó grabada y que posteriormente fue compartida en redes sociales.

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En los segundos que dura el video, se observa cómo el narrador cambia por completo de semblante mientras sigue, con evidente orgullo, el recorrido de su pequeño por la cancha.

El clip rápidamente se volvió viral y generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales, destacando el lado más humano del comunicador.