Lorena Ramírez logra récord personal en Hong Kong 100 sin luz y bajo el frío extremo

NBA pospone juego entre Timberwolves y Warriors; tras tiroteo de ICE en Mineápolis

Liga MX Femenil: Horario y canales para ver los partidos del Clausura 2026; HOY, sábado 24 de enero

Los Steelers buscan nombrar a Mike McCarthy como nuevo entrenador

Donovan Carrillo brilla en Beijing; avanza a la final del Campeonato Cuatro Continentes

El partido entre Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors, inicialmente programado para este sábado, fue pospuesto para el domingo tras un tiroteo en en el que agentes federales mataron a un hombre en medio de una creciente tensión en esta ciudad estadounidense.

"La decisión se tomó para priorizar la seguridad y la protección de la comunidad de Mineápolis", dijo en un comunicado la NBA.

El partido se jugará el domingo por la tarde, 24 horas antes de que ambos equipos se vuelvan a enfrentar el lunes también en Mineápolis en un 'back-to-back'.

El suceso ocurrido esta mañana en Mineápolis es la segunda muerte en pocos días de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales en el marco de operaciones migratorias ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en esa ciudad estadounidense.

La tensión en las calles de Mineápolis, un feudo de la izquierda, fue en aumento, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.

El gobernador de Minnesota, Tim Wolz, reclamó a Trump que suspenda el operativo en la ciudad. "El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", expresó.

