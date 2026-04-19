NBA: Horarios y canales para ver los Playoffs HOY, domingo 19 de abril

El Thunder de Oklahoma, que ya no es el joven equipo revelación, inicia el camino para ganar su segundo título de la NBA consecutivo recibiendo el domingo a los Suns de Phoenix en la primera ronda de los playoffs.

El Thunder sigue siendo uno de los equipos más jóvenes de la liga. Pero ahora, el MVP vigente Shai Gilgeous-Alexander lidera a un grupo de curtidos veteranos de los playoffs que el año pasado ganó dos series a siete partidos, incluidas las Finales de la NBA contra los Pacers de Indiana.

Oklahoma City respaldó eso al registrar el mejor récord de la liga esta temporada con 64-18, y contuvo a los Spurs de San Antonio para asegurar la ventaja de localía. Ahora, el Thunder asume el desafío de repetir como campeón.

“Esta carrera de playoffs es tan única y tan distinta a la anterior, y tenemos que ser capaces de entender que cada serie va a ser diferente, cada partido va a ser diferente”, aseguró Jalen Williams, escolta/alero del Thunder.

Oklahoma City llega en gran forma, tras ganar 19 de 20 antes de dar descanso a sus titulares en los dos últimos partidos de la temporada regular. El Thunder ha perdido apenas un partido desde el receso del Juego de Estrellas con Gilgeous-Alexander en la alineación, y su última derrota en casa con él fue el 25 de enero contra Toronto.

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Chet Holmgren con el Oklahoma City Thunder, durante un juego de la NBA - Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los Playoffs de la NBA?

Domingo, 19 de abril

Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN y Disney + Premium .

vs | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns | 13:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN , Disney+ Premium y NBA League Pass .

vs | 13:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Detroit Pistons vs Orlando Magic | 16:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video y NBA League Pass .

vs | 16:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, Disney+ Premium y NBA League Pass.

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