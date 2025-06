NASCAR Cup Series: Daniel Suárez termina las primeras prácticas dentro del top 10; "Me siento como un pez en el agua", confesó

Este fin de semana se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez la primera carrera puntuada de la NASCAR Cup Series fuera de Estados Unidos, con los reflectores puestos sobre Daniel Suárez, el piloto mexicano que terminó la primera jornada de prácticas dentro del top 10, en el noveno lugar.

El número 99 de Trackhouse Racing, Daniel Suárez, fue de menos a más y en la segunda práctica, que duró 25 minutos -la mitad de tiempo que la primera práctica- sus números y ubicación mejoraron.

Completó 30 vueltas y su mejor tiempo, fue 1:34.049.

Al terminar la segunda práctica libre, declaró que "la pista está espectacular, se siente muy bonito manejar en el Hermanos Rodríguez, me hubiera gustado empezar más cerca pero la primera práctica no me gustó, mejoramos muchísimo en la segunda y sabemos la dirección en la que tenemos que ir".

Sin poder, ni querer ocultar la sonrisa en su rostro, Suárez recordó que "mi primera victoria fue acá y la última antes de irme a Estados Unidos también. Es un lugar muy especial para mi y qué mejor lugar para volver que con la mayor categoría de NASCAR. Estoy en las nubes, disfrutando todo esto" agregó.

El líder de la segunda práctica fue el piloto de Front Row Motorsports, Todd Gilliland, con un mejor tiempo de 1:33.496. En el segundo lugar, se ubicó el compañero de Dani Suárez, Ross Chastain (1:33. 636) y el tercer lugar lo tomó Ty Gibbs de Joe Gibbs Racing.

