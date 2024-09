Nahuel Guzmán rompe el silencio sobre el uso de la luz láser: "Fue un juego"

Nahuel Guzmán volverá a jugar un partido oficial con los Tigres, después de que fuera suspendido por doce partidos por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

El “Patón”, portero histórico del club felino, fue sorprendido dirigiendo una luz láser hacia jugadores de los Rayados de Monterrey durante el juego disputado en la Jornada 12 del torneo de Clausura 2024. El portero se encontraba en un palco en el Estadio BBVA, casa de Rayados, cuando cometió su “travesura”.

En una entrevista realizada para TV Azteca, el “Patón”, quien tiene un largo historial con este tipo de indisciplinas en el futbol mexicano, se justificó, aunque aceptó el error que cometió.

“Fue una actitud infantil. No es la manera de justificarlo, ya recibí mi sanción, pagada está”, dijo.

Nahuel Guzmán con Tigres ante Cruz Azul saludando a la grada / FOTO: Imago7

Le es difícil explicar lo que sucedió… “Sinceramente, lo que pasa es que lo que diga puede malinterpretarse. Lo pensaba como un acto lúdico, fue un juego. No se me ocurrió medir las consecuencias, no sólo personales sino institucionales, no solo fueron deportivas, fueron emocionales, económicas, multas internas. Me arrepiento de no haber medido con claridad las consecuencia”.

Además de la sanción, también el equipo fue multado por un millón de dólares, y el “Patón” recibió un castigo interno.

“Fue algo -continuó-, un tema espontáneo, se me hizo fácil, lo pensé como una maldad…”.

Las críticas las acepta, aunque no las comparte: “Se llegó a decir que quise lastimar a un colega. Que quise dejar ciego a alguien”, en referencia al portero rayado, Esteban Andrade. “Sé que era el momento del castigo, pero no fue por ahí. A la gente que le tuve que ofrecer disculpas, lo hice. En lo interno me disculpé… Y ya. Creo que no lo volvería a hacer”.