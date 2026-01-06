Nacho Rivero se despide de Cruz Azul; “Me voy con el corazón lleno... no lo tomo como un adiós definitivo”

Nacho Rivero cerró un capítulo especial con Cruz Azul. El mediocampista uruguayo se va a Xolos, equipo que lo trajo a México y donde ahora inicia su segunda etapa en el futbol nacional. Firmará un contrato por dos años y medio y se pondrá a las órdenes inmediatas del técnico Sebastián Abreu.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida”, escribió Rivero en Instagram. “Fueron cinco años y medio intensos, de crecimiento, de aprendizaje y de muchísimas emociones que me marcaron para siempre”.

El uruguayo recordó su llegada a La Máquina y el vínculo que construyó con el equipo. “Llegué con ilusión y me voy con el corazón lleno, orgulloso de haber defendido estos colores y de haber sido parte de una historia tan grande”.

Durante su paso por Cruz Azul, Rivero ganó un título de Liga MX, la Copa de Campeones de la Concacaf y dos Campeón de Campeones. Logros que, para él, tuvieron un valor colectivo. “Juntos vivimos noches inolvidables y celebramos títulos”.

El mediocampista también habló de los momentos complejos. “Superamos momentos difíciles y construimos recuerdos que quedarán para siempre”, escribió, al destacar la unión del vestidor en etapas de presión y exigencia.

Uno de los mensajes más emotivos fue dirigido a la afición. “Nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de la gente, ese aliento que se siente en cada partido y que empuja incluso cuando las fuerzas parecen faltar”, compartió.

Ignacio Rivero con el trofeo de Concachampions Foto: Imago7

Rivero no dejó fuera a la directiva ni al entorno del club. "Quiero agradecer especialmente al presidente de la institución por la confianza, el respeto y el respaldo durante todo este tiempo, así como también a mis compañeros, al cuerpo técnico y a cada persona que trabaja día a día en el club".

El cierre del mensaje dejó una puerta abierta. “No lo tomo como un adiós definitivo. La vida y el futbol siempre encuentran la manera de volver a cruzar caminos”, escribió Rivero, quien aseguró que Cruz Azul “fue, es y será” parte esencial de su historia.

Tras este emotivo mensaje, Cruz Azul publicó una foto y un video en sus redes sociales presentando a Agustín Palavecino como la primera incorporación rumbo al Clausura 2026.

