Mundial Sub 20: Los posibles rivales de México para disputar los Cuartos de Final

La Selección Mexicana Sub 20 goleó (1-4) al anfitrión equipo de Chile y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Mundial, en el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Con goles de Tahiel Jiménez, al minuto 26, con asistencia de Gilberto Mora; de Iker Fimbres en el 67 y doblete de Hugo Camberos en el 80 y 86, el Tricolor eliminó a una débil Rojita.

México, subcampeón de la edición 1977 y tercer lugar en Colombia 2011, se enfrentará con Argentina o Nigeria , que esta tarde buscarán su clasificación en el Estadio Nacional de Santiago.

Tahiel Jiménez festeja el primer gol de México en la arrolladora victoria ante Chile. Foto: Agencias

¿Cuándo será el enfrentamiento?

México, ya con su boleto en los Cuartos de Final, espera por el ganador del encuentro de esta tarde entre las Selecciones de Argentina y Nigeria.

El compromiso será el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas , en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Javier Aguirre llamó a Gilberto Mora con la Selección Mayor para la pasada Copa Oro. Foto: Imago7

Argentina vs Nigeria, un choque con historia

En el certamen Sub 20 hay sed de revancha luego de que la última vez que se enfrentaron fue también en Octavos de Final en 2023, cuando Argentina fue anfitrión, y se selló con un triunfo de las Súper Águilas por 2-0.

El otro antecedente en esta categoría fue la final de la edición Holanda 2005, cuando la Albiceleste se coronó con un Lionel Messi en sus filas.

Argentina es el más ganador en esta categoría. Los sudamericanos se han coronado en seis ocasiones.

