El Loco Abreu revela lo que hace Gilberto Mora fuera de sus entrenamientos; contó sus secretos

Hoy, mucho de lo que haga o deje de hacer Gilberto Mora en Tijuana, su club, depende de Sebastián Abreu “El Loco”, el técnico de los Xolos.

Para el estratega uruguayo, ‘Morita’ es un jugador diferente, con un talento excepcional y hay que tratarlo como tal

“Es diferente, mucha clase… No, qué joven. Es un talento excepcional, con 16 años, juega al futbol, se divierte. Yo le hablo como adulto”, declaró el exfutbolista de equipos como América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, entre otros.

Asimismo, Abreu reveló la disciplina de Gil, quien trabaja por su cuenta, cuando todos descansan él busca seguir con los trabajos.

“Nosotros nos vamos y le manda a nuestro preparador físico, ‘profesor Raz, a la tarde voy al gimnasio, ¿qué rutina puedo hacer?’. Viene solo, le ponemos a un profesor para que lo guíe y hace gimnasio”, mencionó en entrevista con David Faitelson.

Gilberto Mora firmó un doblete ante España en el Mundial de Chile. FOTO: AP

“Al otro día ‘profesor Raz, voy a ser técnica en la cancha de pasto natural, para que sepa, ‘¿cuánto puedo hacer (de tiempo)?’ Se viene con el padre, con bolsita de pelotas… 16 años y el lugar donde está, quiere más”, agregó el Loco.

Sin embargo, el técnico uruguayo, exseleccionado nacional, enfatiza que para él, lo verdaderamente importante está en el trabajo y comunicación que tiene Gilberto Mora con su entorno.

“Hay una tarea importante y la formación viene de la casa y eso es excepcional. Mantiene los valores básicos del ser humano, no se mareó nunca con todos los halagos, sigue siendo el mismo chico respetuoso en el vestidor”, concluyó Abreu.

