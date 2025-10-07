Javier Aguirre rompe el silencio sobre la situación de Álvaro Fidalgo y un posible llamado a la Selección Mexicana

Por la ley, Álvaro Fidalgo ya es un mexicano más; sin embargo, aún no cumple el tiempo reglamentario para poder ser elegible en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

El Vasco continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y no descarta nada a ocho meses de la inauguración.

"Marzo del 26 me dijeron que es elegible. No he hablado nada porque no se sabe qué pueda pasar. Estoy muy pendiente de su evolución como futbolista", declaró Aguirre.

Álvaro Fidalgo celebra un gol frente a los Pumas en Ciudad Universitaria. FOTO: IMAGO7

Aguirre destacó su crecimiento desde su arribo a la Liga MX en 2021 para jugar en las Águilas de Santiago Solari.

"Cuando llegó no lo conocía nadie, llegó siendo un jugador tercer nivel de España y en México es un crack. Ha sobrepasado la expectativa porque nadie lo conocía. Nos trajo (Solari) un jugador muy importante", aseveró en entrevista para TUDN.

"Si es elegible y está jugando bien por qué no pensar en él", agregó sobre un posible llamado del Maguito para 2026.

No obstante, sí enfatizó que no tiene por qué llamarlo para hablar con él. Sus actuaciones son las que le demostrarán todo al timonel del combinado nacional.

"No tendría por qué hacerlo (llamarlo), no lo hago con nadie. Me cuesta mucho preguntarle a alguien. No es obligatorio ni castigo", concluyó.

