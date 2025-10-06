Selección Mexicana: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos del Tri en la Fecha FIFA?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre continúa su preparación, rumbo a la próxima Copa del Mundo, donde fungirá como una de las tres anfitrionas.

El Tricolor se encuentra ante la posibilidad de tener una actuación más que digna como local, por lo que tratará de llegar de la mejor manera al Mundial de 2026.

Como parte de su proceso, México tuvo que buscar a selecciones para no quedarse sin actividad durante las Fechas FIFA, ya que, al ser uno de los países locales, obtuvo su boleto directo para la justa mundialista.

Por tal motivo, ya se enfrentó a representantes de Europa (Suiza y Turquía) y de Asia (Japón y Corea del Sur).

Ahora, la Selección Mexicana tendrá que medir fuerzas con rivales de Sudamérica, por lo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se puso manos a la obra para conseguir a dos de alto nivel.

Para esta Fecha FIFA de octubre, la FMF logró que las selecciones que terminaron en el segundo y tercer puesto de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial aceptaran jugar contra el Tricolor.

Colombia y Ecuador serán los sinodales de México en los próximos días y pondrán a prueba su futbol.

Primero, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará a los Cafeteros en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Después, viajará a territorio mexicano para medir fuerzas con La Tricolor sudamericana en el estadio Akron de Guadalajara, la casa de las Chivas.

Cabe resaltar que la Selección Mexicana de Javier Aguirre llega a estos dos compromisos con una racha de nueve juegos en fila sin conocer la derrota.

Desde que cayó (2-4) con Suiza el 7 de junio, el Tricolor acumula seis victorias (Turquía, República Dominicana, Surinam, Arabia Saudita, Honduras y Estados Unidos) y tres empates (Costa Rica, Japón y Corea del Sur).

De esta manera, México intentará mantener el balance positivo de sus últimos partidos, para seguir creciendo, de cara a la Copa del Mundo de 2026.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA?

México vs Colombia

Fecha: Sábado 11 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: AT&T

Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ViX/