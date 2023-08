Mundial Femenil 2023: ¿Cuándo y dónde ver los octavos de final?

Continúa la actividad en la justa mundialista. Como parte de los octavos de final, ocho equipos más disputarán por un boleto para avanzar a la siguiente fase.

¿Quiénes estarán en los cuartos de final? Hasta el momento, los cuadros de Suecia, Japón, España y Países Bajos salieron victoriosos. Sin embargo, aún quedan cuatro partidos por jugarse para definir qué otros equipos estarán presentes en la siguiente ronda.

A continuación, los horarios y canales de transmisión de los últimos partidos correspondientes a los octavos de final del Mundial Femenil 2023.

Lee también Megan Rapinoe y Alex Morgan: Las imágenes de dos históricas estadounidenses eliminadas del Mundial

USA's forward #15 Megan Rapinoe (L) and USA's midfielder #22 Kristie Mewis (R) react at the end of the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup round of 16 football match between Sweden and USA at Melbourne Rectangular Stadium in Melbourne on August 6, 2023. (Photo by WILLIAM WEST / AFP)