La actividad del Grupo K continúa este jueves, 17 de junio, en el Estadio Ciudad de México con el enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia, dos selecciones que aspiran a pelear por el segundo puesto de la zona detrás de Portugal, considerado el principal candidato para quedarse con el liderato.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Coloso de Santa Úrsula. Mismo que podrá verse a través del pase mundialista de ViX.

Uzbekistán vs Colombia | Las mejores acciones del partido

Universal Deportes 09:27 PM ¡Colombia toma nuevamente ventaja (1-2) ante Uzbekistán!

Universal Deportes 09:26 PM Uzbekistán rescata el empate (1-1) frente a Colombia

Universal Deportes 08:51 PM ¡Termina el primer tiempo!

Universal Deportes 08:42 PM ¡Gol de Colombia! Daniel Muñoz abre el marcador (40´) en el Estadio Ciudad de México.

Universal Deportes 08:32 PM El primer tiempo tiene mayores jugadas de peligro por parte de Colombia

Universal Deportes 08:02 PM Rueda el balón en el Estadio Ciudad de México

Universal Deportes 07:40 PM El momento en el que se abrieron las puertas en el Estadio Ciudad de México

¡Se abren las puertas! 🏟️



Así comienza el ingreso de los aficionados colombianos al Estadio Ciudad de México para el partido de su selección ante Uzbekistán.



📹 Agustín Elías | EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/r45M0HeKwe — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 17, 2026

Universal Deportes 07:22 PM Este es el ambiente que se vive en el Estadio Ciudad de México previo al partido de la Fase de Grupos

¡Enamorados de México! 🇨🇴



Los aficionados colombianos muestran su alegría por ver el debut mundialista de la selección de Colombia en el Estadio Ciudad de México.



📹 Leobardo Vázquez | EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/9ZbpbFHkcu — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 17, 2026

Universal Deportes 06:52 PM Así llegaron Colombia y Uzbekistán al Estadio Ciudad de México

¡Llegó Colombia al Estadio Ciudad de México! 🇨🇴



La selección cafetera arribó al inmueble entre aplausos, gritos y una enorme ovación de sus aficionados que ya cuentan los minutos para ver el debut ante Uzbekistán en la Copa 2026.



📹 Edgar Enríquez | EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/kJJrqZiV4y — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 18, 2026

¿Cómo llegarán Uzbekistán y Colombia a la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

El encuentro representa un momento histórico para Uzbekistán, que disputa por primera vez una Copa del Mundo. El conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, afronta este compromiso con una enorme dosis de entusiasmo y confianza, consciente de que cada partido puede marcar un capítulo inolvidable en la historia deportiva de su país.

Los resultados recientes no fueron favorables para Uzbekistán, que cayó 2-0 frente a Canadá y posteriormente perdió 2-1 ante Países Bajos.

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Uzbekistán y Colombia en el Mundial de 2026 - Foto: FIFA

Del otro lado aparece una Colombia que llega respaldada por su experiencia y por una generación de futbolistas acostumbrada a competir en escenarios de alta exigencia. El equipo cafetero consiguió su clasificación de forma directa tras finalizar en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, una campaña que confirmó su fortaleza dentro del continente.

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Además, los colombianos atraviesan un momento positivo. Antes de su debut mundialista sumaron dos triunfos consecutivos en partidos amistosos, con victorias de 3-1 sobre Costa Rica y de 2-0 frente a Jordania. Estos resultados incrementaron la confianza de una selección que busca iniciar con el pie derecho su participación en el torneo.

Con objetivos distintos pero la misma ambición de avanzar a la siguiente ronda, Uzbekistán y Colombia prometen ofrecer un duelo atractivo en el arranque de su aventura dentro del Mundial de 2026.

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